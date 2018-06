Play off per la B, verso Siena Catania, trasferta vietata per i tifosi siciliani

Catania. Come era previsto, Siena-Catania sarà vietata ai tifosi residenti in Sicilia. Era già capitato in occasione dei Quarti di finale dei play off, quando i rossazzurri si recarono in Lombardia, a Salò, per cominciare il percorso degli spareggi che portano alla Serie B.

Oggi il malcontento dei tifosi si è manifestato attraverso i social, potranno recarsi in Toscana coloro che abitano nelle altre regioni. A Salò approdarono allo stadio circa 400 persone provenienti da Lombardia, Veneto, Trentino ed Emilia Romagna. Si prevede la presenza di 300 o 400 persone anche allo stadio Franchi di Siena. La partita sarà trasmessa in tv da Raisport alle 20,45, orario d'inizio.