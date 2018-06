Zaza:"Miei ricordi azzurri erano tristi"

ROMA, 4 GIU - "Sono contento del gol, perché avevo un ricordo un po' triste della Nazionale... Ho avuto un po' di fortuna, ma è stato normale emozionarsi. Dopo tanti ricordi negativi penso sia normale. Sono contento della prestazione, siamo un gruppo giovane e possiamo preparaci al meglio. Purtroppo abbiamo tanto tempo per farlo". Così Simone Zaza, l'attaccante che aveva portato in vantaggio l'Italia nell'amichevole contro l'Olanda, parlando ai microfoni della Rai. "Ho avuto esperienze negative, non solo in azzurro, ma anche in Inghilterra e vado per la mia strada - aggiunge -. Penso che siano una squadra giovane, con noi ci sono buonissimi giocatori che devono crescere verso i massimi livelli".