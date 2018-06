Nfl: morto Dwight Clark, sua 'the catch'

SANTA CLARA (CALIFORNIA, USA), 5 GIU - E' morto all'età di 61 anni Dwight Clark, autore della storica ricezione da touchdown che nella finale di conference del 1981-82 contro i Dallas Cowboys regalò poi il primo Super Bowl ai San Francisco 49ers. Clark era malato di sclerosi laterale amiotrofica (Sla), come aveva rivelato lui stesso un anno fa. E temeva che proprio il giocare a football gliela avesse causata. Ricordata semplicemente come 'the catch', quella sua ricezione su passaggio di Joe Montana è considerata una delle azioni più significative della storia della Nfl.