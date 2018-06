Supercoppa Italia verso Arabia per 7 mln

MILANO, 5 GIU - La Serie A si prepara a esportare la Supercoppa Italiana a Gedda, in Arabia Saudita, per circa 7 milioni di euro, quasi il doppio delle altre edizioni all'estero. Mancano i dettagli per perfezionare un accordo al via con la sfida fra Milan e Juve il 13 gennaio 2019. "Riteniamo di accogliere questa importante offerta dall'Arabia - conferma il n.1 della Lega, Gaetano Miccichè -. Non è solo per la prossima ma anche per gli anni a venire. E' importante che ci sia un forte interesse di nuovi mercati facoltosi per il mondo italiano".