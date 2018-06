Errori Karius colpa di un trauma cranico

LONDRA, 5 GIU - Il Liverpool ha perso la Champions per colpa delle sue papere, ma Loris Karius ha disputato la finale contro il Real Madrid in condizioni psicofisiche estreme, vittima di un trauma cranico. E' emerso solo adesso, dopo la Tac alla quale il portiere dei Reds si è sottoposto lo scorso 30 maggio. A rivelare il viaggio di Karius presso il Massachusetts General Hospital, sono stati gli stessi sanitari statunitensi, che hanno raccontato come il portiere - durante la finale - avesse minimizzato le conseguenze di uno scontro con Sergio Ramos. Il difensore del Real Madrid lo aveva involontariamente colpito alla tempia con una gomitata, pochi minuti prima dei due giganteschi errori. Secondo il referto medico dei dottori Ross Zafonte e Leonor Herget "Karius ha subito un trauma cranico durante la partita del 26 maggio. Al momento della nostra valutazione, il paziente presenta ancora sintomi residuali che hanno certamente causato palesi disfunzioni visive e di orientamento durante la partita".