Mondiali: Polonia, Glik è a rischio

ROMA, 5 GIU - E' a rischio la partecipazione di Kamil Glik ai Mondiali, dopo un infortunio alla spalla subito ieri in allenamento. Anzi, secondo un tweet del presidente della Federcalcio polacca, Zbigniew Boniek, l'ex granata deve dire addio alla rassegna iridata al via la prossima settimana. "Che sfiga - scrive Boniek, in italiano -, @kamilglik25 si fa male e non andrà ai Mondiali". In polacco, invece: "E' doloroso quando i giocatori devono lasciare il gruppo per infortunio. Dobbiamo comunque giocare al meglio possibile. Combatteremo fino all'ultimo". Meno estrema la posizione della Federazione che, nel sito ufficiale - oltre a spiegare che Glik ha subito "danni al legamento brachioclavicolare" - afferma che domani il giocatore verrà visitato a Nizza dal professor Pascal Boileau. Dopo avere completato gli esami diagnostici e le consultazioni, fa sapere ancora la Pzpn, si avrà una diagnosi certa e la relativa prognosi. La Polonia esordirà al Mondiale il 19 maggio contro il Senegal.