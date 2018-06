Diritti tv: nuovo bando Lega A

MILANO, 5 GIU - E' fissato a 1,1 miliardi di euro il prezzo complessivo a stagione dei pacchetti per i diritti tv del campionato per il triennio 2018/21 messi nuovamente sul mercato dalla Lega Serie A attraverso trattative private, dopo la risoluzione del contratto con Mediapro. Il nuovo bando prevede quindi prezzi minimi più alti del precedente (1,05 miliardi), e due schemi di commercializzazione dei pacchetti, uno per piattaforma e uno prodotto (con esclusive per finestre orarie), che sono stati approvati all'unanimità dall'assemblea di Lega.