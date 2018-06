Karius:neurologo Juve,non credo a trauma

ROMA, 5 GIU - Karius, il portiere del Liverpool salito alla ribalta delle cronache per i macroscopici errori commessi nella finale di Champions, "non può avere accusato uno stato commotivo, che giustificherebbe le due 'papere' contro il Real". Ne è sicuro il prof. Franco Benech, neurochirurgo di fama mondiale e consulente medico della Juventus. "Per certificare una commozione cerebrale - spiega il prof. Benech, all'Ansa - ci deve essere stata anche una perdita anche piccola di coscienza. E poi, escludo che dei medici abbiamo lasciato giocare ancora un atleta in quelle condizioni". Per dei sanitari statunitensi, Karius sarebbe stato colpito da una gomitata di Sergio Ramos, minimizzando in seguito il colpo ricevuto alla testa. "Non è concepibile ed è impossibile che un atleta subisca un evento traumatico di tipo commotivo senza lasciare il campo - spiega -. L'evento concussivo provoca uno stiramento delle fibre e una conseguente perdita di coscienza. Capitò con Nedved in una partita contro il Real Madrid e lo sostituimmo".