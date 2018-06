Samp: è fatta per Omar Colley dal Genk

GENOVA, 5 GIU - La Sampdoria ha praticamente definito l'arrivo di Omar Colley, difensore del Genk. Il giocatore, in scadenza nel 2019 col club belga, sarà acquistato per una cifra di 8 milioni compresi i bonus. Il difensore del Gambia firmerà un triennale da 800mila euro a stagione. Venticinque anni, era finito nel mirino della Sampdoria già nella scorsa estate ma non fu trovato l'accordo tra le società. Dal 2012 fa parte della nazionale maggiore del Gambia. Intanto ieri sera osservatori blucerchiati sono stati avvistati all'Allianz Stadium di Torino per seguire la gara tra Italia-Olanda. Tra gli olandesi monitorato l'esterno Elia, oggi all' Basaksehir in Turchia ma con un passato alla Juve nel 2011.