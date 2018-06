Mondiali: 35.000 americani in Russia

MOSCA, 5 GIU - Oltre 35.000 americani andranno in Russia nelle prossime settimane per i Mondiali di calcio, nonostante la Nazionale degli Stati Uniti non si sia qualificata per la fase finale del torneo e a dispetto dei rapporti tesi tra Washington e Mosca. Lo ha annunciato il numero due della missione diplomatica Usa in Russia, Anthony Godfrey, durante la cerimonia di apertura del nuovo edificio consolare dell'ambasciata Usa a Mosca. "E' una vittoria per i nostri due Paesi", ha affermato Godfrey. Lo riporta l'agenzia Interfax.