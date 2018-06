ROMA, 5 GIU - Sloane Stephens è la seconda semifinalista del Roland Garros. La statunitense, testa di serie n.10 dello Slam parigino, ha battuto nei quarti di finale per 6-3 6-1 la russa Daria Kasatkina, n.14 del seeding. Per un posto in finale ora incontrerà la connazionale Madison Keys, da lei battuta nella finale degli Us Open 2017.