Cecchinato nella storia: è in semifinale al Roland Garros

La storia di Marco Cecchinato a Parigi ha tutti i connotati di una favola: dai challenger alla semifinale del Roland Garros nel giro di pochi mesi. Sulla terra rossa parigina il palermitano oggi ha incantato gli spettatori e annichilito l’illustre avversario, l’ex numero uno del mondo Novak Djokovic. Il 25enne di Palermo alla fine si è imposto in quattro set con il punteggio di 6-3, 7-6 (7-4), 1-6, 7-6 (13-11) al quarto match point in quasi tre ore e mezza di gioco. In lacrime dopo il colpo vincente sdraiato a terra. Cecchinato è l’ottavo italiano ad arrivare in una semifinale di uno Slam. L'ultimo era stato nel 1978 Corrado Barazzutti che fu battuto dal campione svedese Bjorn Borg. Con questo risultato il palermitano è già sicuro di entrare nei primi trenta della classifica Atp.

"Non riesco a capire dove mi trovo...E' incredibile" ha detto Cecchinato al termine del match- !Il cuore mi batteva molto forte ma tutti i match point li ho giocati bene. Lui ha spinto, ha fatto una stop volley sulla linea, un dritto sulla linea, e iniziavo a crederci meno, perché tante chance...alla fine ho giocato un grandissimo match point e mi batteva forte il cuore".

"Ho iniziato il match convinto, non avevo niente da perdere, ho giocato un primo set molto aggressivo e da lì piano piano mi sentivo meglio in campo, ed ho iniziato a crederci. Non pensavo di fare questo match perché sono stato perfetto tranne il terzo set dove sono calato un pò, però ho spinto, sono stato aggressivo, convinto di poter vincere anche contro Novak Djokovic, sono stato un coraggioso", ha proseguito l’azzurro che viene ripagato dei tanti sacrifici fatti. "Adesso è bellissimo, tornei indietro e rifarei tutto, tanto lavoro, tanti sacrifici, tanta professionalità e ora ho raggiunto la semifinale al Roland Garros, è incredibile...".