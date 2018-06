Rally Italia:attesa per Andolfi e Ciuffi

ROMA, 5 GIU - Gara di casa il Rally Italia Sardegna per Fabio Andolfi e Simone Scattolin, l'equipaggio ACI Team Italia sulla Skoda Fabia R5 dotata di pneumatici Pirelli, che sarà al centro dell'attenzione per la classifica WRC2. Il savonese ed il codriver veneto non sono alla loro prima esperienza sarda ed hanno dimostrato una buona crescita nelle partecipazioni iridate fin qui disputate, adesso cercheranno di concretizzare in casa un buon risultato. A rappresentare la nazionale italiana, anche se in un fuori programma rispetto al campionato tricolore, ci saranno Tommaso Ciuffi e Nicolò Gonella sulla Peugeot 208 R2b, anch'essa equipaggiata con gli pneumatici della casa italiana. L'equipaggio ACI Team Italia supportato da CST Sport è testimonial AIDO (Associazione Italiana Donatori Organi) e vuole puntare al successo in un confronto internazionale. In WRC2 ci sarà anche il giovane Simone Tempestini, il veneto con licenza rumena al volante della Citroen C3 R5.