Basket: Milano-Trento 98-85

ROMA, 5 GIU - L'Olimpia Milano si è aggiudicata gara 1 della finale playoff del campionato di basket battendo Trento con il punteggio di 98-85. Gara-2 è in programma giovedì ancora a Milano poi la serie si sposta a Trento. I lunghi dell'Olimpia hanno un impatto devastante e aprono il campo, gli esterni fanno il resto con raffiche da 3 (tirando con 14/27). Prima dell'intervallo, sul +15 (47-32) di Milano, la partita è già ampiamente segnata, nonostante un tentativo vano di rimonta di Trento (86-78 al 38') con Shields. L'americano è l'ultimo ad alzare bandiera bianca, ne segna 19 impressionanti quanto inutili nell'ultimo periodo (su 31 complessivi). Pesanti e decisivi sono invece i 26 di Goudelock, la rockstar che nei momenti cruciali non sbaglia un colpo. Nella band di Pianigiani sono in tanti a saper suonare: Micov tiene il tempo e smazza 5 assist di pregio a cui aggiunge 16 punti (e +19 di plus/minus), Tarczewski (14 e 9 rimbalzi) e Gudaitis (10 e 6) rullano i tamburi di pura potenza.