Golf, 4 azzurri allo 'Shot Master Clock'

ROMA, 06 GIU - Il golf prova a velocizzarsi. In Austria ecco lo Shot Master Clock (7-10 giugno), torneo innovativo dell'European Tour che avrà come obiettivo quello di combattere il gioco lento. Ad Atzenbrugg (nel distretto di Tulln, situato a 35 km da Vienna), sul green del Diamond CC, in campo anche un poker d'azzurri: Nino Bertasio, Andrea Pavan, Lorenzo Gagli e Francesco Laporta. In un evento in cui si dovrà fare i conti col cronometro per evitare di rimediare penalità. Saranno 50, per i giocatori, i secondi disponibili per un primo approccio al putt. Mentre 40'' quelli che non si dovranno superare per effettuare un tee shot. Ogni player verrà cronometrato colpo per colpo grazie ad un orologio digitale controllato da un Ipad. Torneo tecnologico e all'insegna della novità quello del massimo circuito europeo. Che un tempo rappresentava l'Open austriaco, con la prima edizione (vinta dal tedesco Bernhard Langer) datata 1990.