Motogp, da 2019 Lorenzo passa alla Honda

ROMA, 6 GIU - La Honda ha ufficialmente annunciato l'ingaggio del pilota spagnolo Jorge Lorenzo per la prossima stagione di Motogp. Lorenzo andrà a fare coppia con il campione del mondo Marc Marquez. Del passaggio di Lorenzo (attualmente in forza alla Ducati) alla casa giapponese erano circolate voci già ieri, oggi la conferma ufficiale. In una nota la Honda sottolinea che dal 2019 Lorenzo affiancherà il quattro volte campione del mondo Marquez: "due grandi campioni con un grande talento e grandi speranze di rendere ancora più forte il team e contribuire ai successi della scuderia".