Motogp, Petrucci in Ducati nel 2019

ROMA, 6 GIU - Danilo Petrucci in Ducati per il 2019. Il team di Borgo Panigale ha annunciato l'accordo col pilota italiano per la prossima stagione, che dopo aver gareggiato per quattro anni in sella a una Ducati del Pramac Racing Team passa alla squadra ufficiale per gareggiare con Andrea Dovizioso. "Entrare a far parte della squadra ufficiale è un sogno che si realizza" ha dichiarato Danilo Petrucci. "E' un grande onore diventare pilota del Ducati Team, soprattutto per uno come me che ha iniziato la sua carriera in Ducati come collaudatore di moto di serie".