Special Olympics,al via giochi nazionali

MONTECATINI TERME (PISTOIA), 6 GIU - Con la cerimonia di apertura, ieri sera, all' Ippodromo Snai Sesana di Montecatini, si sono aperti ufficialmente i Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, giunti alla 34/a edizione. Dalla gioiosa sfilata delle 177 delegazioni provenienti da ogni regione d'Italia al saluto delle Autorità presenti sul territorio, dall'ingresso delle bandiere: europea, italiana e di Special Olympics, fino all'ingresso della torcia olimpica, scortata dalle forze dell'ordine e da Enrico Cerruti ha preso il via ufficialmente l'evento di Special Olympics Italia più grande di sempre. Sono 3000 gli atleti coinvolti in 18 discipline sportive. I Giochi Nazionali Estivi Special Olympics di Montecatini e Valdinievole sono realizzati grazie al sostegno del Ministero per lo Sport, della Regione Toscana, del Comune di Montecatini Terme e vantano tra i partner Coca-Cola, al fianco di Special Olympics fin dal suo primo anno di attività, nel 1968, e presente anche con 60 volontari dell'azienda.