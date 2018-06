Tennis: Cecchinato, quanti messaggi

ROMA, 6 GIU - "Non ho dormito granché ma oggi riposo assoluto e poi penso alla semifinale. Ho ricevuto tantissimi messaggi ma ho potuto rispondere solo ai familiari. Quando finisce Parigi promesso rispondo a tutti". Marco Cecchinato ancora non riesce a credere all'impresa compiuta con la semifinale del Roland Garros conquistata 40 anni dopo Barazzutti ultimo azzurro ad aver raggiunto l'obiettivo. "È partito tutto da Budapest - racconta il tennista intervenuto al telefono con 'Non è un paese per giovani' su Radio 2 - il primo Atp vinto. Da piccolo sognavo di diventare un giocatore professionista ma non ero fortissimo. E ora ringrazio le poche persone che hanno creduto in me. Tutti i sacrifici sono ricompensati e questo è un sogno che si realizza". Fila di fans sotto l'albergo? "Sono fidanzato - sorride - a Gaia ho detto stai tranquilla è tutto come prima".