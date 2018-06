Lega Pro: Gravina, presto mio successore

ROMA, 6 GIU - "In tempi rapidi ci sarà la successione alla mia presidenza. Io accompagnerò questo processo". Lo annuncia il presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina. "I tempi? Ancora non c'è una data - precisa a margine di un incontro a Roma con altre componenti federali sulla candidatura di Giancarlo Abete a presidente della Figc - se non viene completato l'organico non ci sono i rappresentanti e non si possono fare le assemblee. Se convocassi l'assemblea oggi sarebbe nulla e io non posso fare commissariare la Lega".