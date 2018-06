Siena-Catania su maxischermo in piazza Università: scatta divieto di vendere alcolici

CATANIA - In occasione della diretta televisiva su maxischermo in piazza Università dell’incontro di calcio di semifinale Siena-Catania, in programma oggi alle 20.45, per garantire l’ordine pubblico, l’incolumità e la sicurezza dei numerosi spettatori previsti, con un’ordinanza è stato disposto dalle ore 19 alle 23 il divieto per i ristoratori di somministrare e vendere bevande in contenitori di vetro e in lattina e superalcolici di gradazione superiore ai 21 gradi. Il provvedimento riguarda i pubblici esercenti con attività nel raggio di 200 metri da piazza Università, che sono tenuti all’utilizzo di bicchieri monouso per i clienti. La Polizia municipale vigilerà per assicurare il rispetto delle disposizioni stabilite.