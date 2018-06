ROMA, 06 GIU - Continua senza sosta il mercato estivo della Roma. Dopo gli acquisti di Coric e Marcano infatti, in serata sbarcherà a Fiumicino Bryan Cristante. Il giocatore dell'Atalanta è atteso per le 19:10 all'aeroporto mentre domani sono previste per lui le visite mediche e la firma del contratto a Trigoria che lo legherà al club giallorosso.