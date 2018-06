Parigi, Halep e Muguruza in semifinale

ROMA, 6 GIU - Saranno Garbine Muguruza e Simona Halep ad affrontarsi per uno dei due posti nella finale del Roland Garros. La spagnola finora non aveva concesso nemmeno un set alle avversarie e anche oggi si è ripetuta, eliminando in due set Maria Sharapova, col punteggio di 6-2, 6-1. La romena numero 1 al mondo è stata invece costretta alla rimonta contro la tedesca Angelique Kerber, battuta per 6-7(2), 6-3, 6-2. L'altra semifinale è il derby statunitense tra Sloane Stephens e Madison Keys, rivincita della finale degli ultimi Us Open.