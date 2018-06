Diritti tv: primi incontri Lega con Sky

MILANO, 6 GIU - Sky, Perform e Mediaset sono gli operatori ricevuti dalla Lega Serie A nella prima giornata delle trattative private per assegnare i diritti tv del campionato, dopo la risoluzione del contratto con Mediapro. Domani toccherà a Tim, l'altro dei quattro operatori che hanno già presentato offerte nei precedenti bandi andati a vuoto. Secondo quanto filtra, ci sarebbe in programma un incontro anche con un altro soggetto. Per ora, spiegano da più parti, si è trattato di confronti interlocutori, in cui gli operatori hanno più che altro chiesto chiarimenti sul bando, che ha un prezzo minimo complessivo di 1.1 miliardi di euro. Resta da capire come si muoverà Mediapro, se sarà ancora della partita o uscirà di scena. Il gruppo spagnolo ha già annunciato un rilancio da 6.6 miliardi di euro in sei anni, più revenue sharing per realizzare il canale, che però non è previsto dal bando. Nel frattempo sta preparando un dossier che dovrebbe presentare domani al nuovo governo.