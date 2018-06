Calcio: Maran a Cagliari per la firma

CAGLIARI, 7 GIU - E' sbucato alle 7.45 dall'uscita del settore arrivi dell'aeroporto di Elmas dopo il volo che da Verona lo ha portato in Sardegna. Rolando Maran, il nuovo allenatore in pectore del Cagliari, è pronto all'avventura in rossoblù dopo quattro stagioni al Chievo. In giornata firmerà il contratto con la società di Tommaso Giulini e poi il club annuncerà ufficialmente l'ingaggio: gli accordi sono stati già presi, si tratta solo di firmare materialmente le carte. Da oggi comincerà a lavorare insieme a Giulini e al diesse Marcello Carli per costruire la nuova squadra. Qualcosa mister e club si sono già detti, ma ora si entra nella fase operativa per costruire la lista dei giocatori che andranno in ritiro. Tutte le strategie di mercato dipenderanno dal destino di Barella. La corte all'azzurrino da parte dei grandi club è serratissima.