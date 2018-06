Serbia: 'in Russia si giochera' in casa'

BELGRADO, 7 GIU - La nazionale serba, impegnata dalla prossima settimana nel Mondiale di Russia, potra' contare sull'appoggio dei tifosi locali, alla luce della grande amicizia e simpatia esistente tra i due Paesi. Lo ha detto l'ambasciatore russo a Belgrado Aleksandr Cepurin che e' stato ricevuto oggi dal presidente serbo Aleksandar Vucic. Al presidente l'ambasciatore ha donato un pallone simile a quelli con i quali si giocheranno le partite del Mondiale, in programma dal 14 giugno al 15 luglio. "Mi aspetto un grande successo della nazionale serba e auguro altrettanto successo alla Russia", ha affermato Vucic, secondo il quale le partite della Serbia in Russia saranno come giocate in casa. La Serbia nella prima fase a gironi e' inclusa in un gruppo con Brasile, Svizzera e Costarica, e disputera' le prime tre partite a Samara, Kaliningrad e a Mosca. Nel colloquio tra Vucic e l'ambasciatore russo si e' parlato tra l'altro dei risultati della recente visita di Vucic a Mosca