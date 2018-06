Juve:Douglas Costa confermato per 40 mln

MILANO, 7 GIU - La Juventus ha esercitato il diritto di acquisto definitiva di Douglas Costa de Souza dal Bayern Monaco per 40 milioni di euro. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che il Club bianconero li pagherà al Bayern Monaco in due esercizi. Al verificarsi poi di "determinate condizioni" nel corso della durata del contratto, il Club tedesco "potrà maturare un corrispettivo aggiuntivo di 1 milione". La Juventus aveva sottoscritto con Douglas Costa un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2022.