Play off per la B, i tifosi ci credono: tutto esaurito per Catania Siena

Catania-Siena, match di ritorno della semifinale dei play off per la promozione in Serie B, sarà un vero e proprio evento. Il dato giunto alle 20.40 di oggi, giovedì 7 giugno, è entusiasmante: quasi 10 mila biglietti venduti per il confronto di domenica sera (20,30) allo stadio Massimino. Nella sola giornata di giovedì sono stati staccati 4.400 tagliandi, a conferma dell'entusiasmo e dell'attesa della partita, anche dopo la sconfitta per 1 a 0 maturata in Toscana.

La squadra è rientrata in sede, si è allenata a Torre del Grifo. Il tecnico Lucarelli non recupererà Fornito a centrocampo, ma avrà tutti gli altri a disposizione. Come al solito bisognerà monitorare la condizione fisica del centravanti Curiale che accusa un malanno da tempo e che viene gestito dallo staff medico giorno dopo giorno.



