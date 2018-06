L'Alex Caffi Motorsports a Brands Hatch

ROMA, 7 GIU - Il team Alex Caffi Motorsports veleggia a tutta forza verso il terzo round della NASCAR Whelen Euro Series 2018 in programma da domani a domenica 10 giugno sullo storico tracciato inglese di Brands Hatch. Dopo la parentesi al volante nella gara "di casa" all'Autodromo di Franciacorta Alex Caffi, patron del team, ritorna al timone della squadra nella quale correrà per la prima volta, sulla Ford Mustang iscritta in Elite 1, il campione belga Bert Longin. Il giapponese Kenko Miura raddoppia l'impegno e sarà al volante della consueta Toyota Camry sia in Elite 1 (dove in questa stagione ha già ottenuto due podi in classifica challenge) che in Elite 2, dove avrà nuovamente come compagna di team Carmen Boix: La giovane spagnola, vincitrice della classifica femminile nelle ultime tre gare disputate sarà al volante della Ford Mustang che aveva portato a ridosso della Top Ten in gara 2 a Franciacorta. Tutti i week end di gare attraverso l'Europa sono trasmessi in streaming sul sito della NASCAR Whelen Euro Series