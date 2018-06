Rally Italia: Ford Ogier subito in testa

ROMA, 7 GIU - Un piccolo assaggio di quello che verrà nei giorni successivi, ma soprattutto uno spot straordinario a sottolineare la bellezza e la spettacolarità di uno sport, i rally, nella sua espressione più alta. L'Ittiri Arena show, gremita in tutti i suoi posti da una folla letteralmente impazzita per lo spettacolo fornito dai big del rallismo mondiale, ha aperto ufficialmente il Rally Italia Sardegna 2018, 15/a edizione dell'era in terra sarda, scrivendo la prima classifica di questa edizione, destinata come di consueto a essere bella e combattuta fino in fondo. I due chilometri del crono hanno visto Sebastien Ogier e Julien Ingrassia, Ford Fiesta Wrc di M-Sport Ford World Rally Team, realizzare il miglior tempo. Il pilota francese ha preceduto di 1 decimo Andreas Mikkelsen, con Anders Jaeger sulla Hyundai I20 Coupè Wrc di Hyundai Motorsport. Al terzo posto ha chiuso, a 7 decimi, l'attuale capoclassifica del mondiale Thierry Neuville, in coppia con Nicolas Gilsoul, Hyundai I20 Coupè Wrc di Hyundai Motorsport.