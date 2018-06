Finale scudetto: Milano-Trento 90-80

ASSAGO (MILANO), 07 GIU - Curtis Jerrells fa le pentole, Goudelock costruisce i coperchi e un'indemoniata EA7 Milano vola 2-0 nella serie di finale contro la Dolomiti Energia Trento, sconfitta 90-80. Un tempo a testa, da assoluti protagonisti per i due americani dell'Olimpia, sguinzagliati da coach Pianigiani come agenti speciali con licenza di uccidere: Jerrells ne mette a referto 21 in 13' (chiuderà a 27) prima dell'intervallo e scava il vantaggio con cui Milano va al riposo (57-47); Goudelock (26, equamente distribuiti) morde invece nei momenti chiave della ripresa: prima spedisce Trento agli inferi (64-49) e poi ne placa le prime velleità di rimonta (74-64). Ma la squadra di Buscaglia (ancora priva di Flaccadori) non molla, rientra ad un possesso di distanza con un parziale di 7-0 (74-71) ma un antisportivo a Sutton restituisce l'inerzia a Milano (82-73) che, con un po' di sofferenza e sfruttando un netto predominio a rimbalzo (35 per Milano, 27 per Trento), mantiene il fattore campo.