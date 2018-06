MILANO, 8 GIU - "Se avessi avuto la struttura finanziaria per acquistare il Milan, avrei già vinto qualcosa col Genoa". Così Enrico Preziosi ha nuovamente smentito le voci secondo cui sarebbe interessato a rilevare quote del club rossonero. "Sono tutte caz...", ha esclamato il presidente del Genoa quando, al suo arrivo negli uffici della Lega Serie A per l'assemblea, è passato davanti ai giornalisti.