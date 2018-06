Grande ippica domenica a San Siro

MILANO, 8 GIU - Domenica all'ippodromo Snai San Siro andranno in scena le Oaks d'Italia, fra gli appuntamenti più attesi della stagione del galoppo milanese. Classica di Gruppo 2 per femmine di tre anni, è una di quelle corse che possono cambiare la carriera di una cavalla, ed è l'appuntamento clou di un fine settimana in cui l'ippodromo apre gratuitamente al pubblico sabato e domenica, offrendo anche intrattenimento per famiglie e bambini. Inserita nel progetto #scoprisansiro, finalizzato alla valorizzazione e promozione dell'impianto dichiarato monumento nazionale, la giornata organizzata da Snaitech per domenica prevede una ricca offerta fuori pista, come spiega una nota: il Flug Market con i suoi 80 produttori da tutta Italia, fra artigiani, sarti, designer e stampatori 3D, fumettisti e collezionisti, ma anche spettacoli e artisti di strada, musica, letture e teatro, oltre a un percorso di degustazione, e animazioni e giochi per i più piccoli curati dalla Fondazione Francesca Rava.