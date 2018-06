TORINO, 8 GIU - "Con Pogba mi trovo bene in campo, sarebbe bello tornare a giocare insieme". Paulo Dybala strizza l'occhio all'ex compagno alla Juventus, il francese Pogba, e dal ritiro della Nazionale argentina, auspica un ritorno del centrocampista in bianconero: "Abbiamo un buon rapporto, nonostante lui sia in Inghilterra - ha spiegato l'argentino a TyC Sports -. Sarebbe bello per la nostra amicizia se potesse tornare, non avremmo più bisogno di fare le videochiamate".