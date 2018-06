Tottenham-Kane insieme fino al 2024

ROMA, 8 GIU - Harry Kane e il Tottenham insieme per altri sei anni. Il club ha infatti rinnovato il contratto con l'attaccante capitano della nazionale inglese che ha firmato fino al 2024. E' lo stesso Tottenham ad ufficializzare il prolungamento dell'accordo ricordando che il giocatore "da quando è uscito dalla nostra accademia, si è affermato come uno dei migliori attaccanti del calcio europeo". Kane è diventato il capocannoniere del club, segnando cento gol in Premier e ha chiuso l'anno solare 2017 come miglior marcatore in Europa (56 gol tra quelli col club e in nazionale).