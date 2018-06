MotoGp: Suzuki-Iannone addio a fine anno

ROMA, 8 GIU - La collaborazione tra la Suzuki e Andrea Iannone terminerà a fine stagione: lo ha annunciato, sul proprio sito, la casa giapponese, che ha augurato al pilota abruzzese "tutto il meglio per un futuro brillante e di successo". "Durante le due stagioni insieme - è scritto sul sito della Suzuki - Andrea ha giocato un ruolo fondamentale nella crescita e allo sviluppo del progetto MotoGp di Suzuki. Tutta la famiglia Suzuki è incredibilmente grata per il suo aiuto e per i risultati positivi ottenuti durante la collaborazione". La casa giapponese ha confermato "l'appoggio incondizionato fino al termine della stagione, sperando in risultati ancora migliori nelle restanti gare". "La Suzuki - conclude la nota - sta lavorando alla definizione dello schieramento per la stagione 2018/19 a cominciare dal pilota che affiancherà Rins". In casa Suzuki, secondo radiomercato, dovrebbe approdare Joan Mir, mentre Iannone è dato vicinissimo all'Aprilia.