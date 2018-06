Ciclismo:Delfinato,tappa a Daniel Martin

ROMA, 8 GIU - Daniel Martin, con il tempo di 3h32'19", ha vinto la 5/a tappa del 70/o Giro del Delfinato di ciclismo, da Grenoble a Valmorel, su un percorso di 130,5 km. Il britannico Geraint Thomas, che si è piazzato secondo, con un ritardo di soli 4" dal vincitore, è il nuovo leader della generale. L'irlandese dell'Uae Emirates ha attaccato quando mancavano tre km al traguardo e poi ha resistito al ritorno di Thomas, la cui rimonta si è fermata appunto a 4" dal vincitore di tappa. In ogni caso, il portacolori del Team Sky ha soffiato la maglia gialla di leader al compagno di squadra, Gianni Moscon, giunto 21/o a 1'13". Terzo di tappa un altro britannico, Adam Yates, a 15". Vincenzo Nibali non è andato oltre il 16/o posto, con un ritardo di 59". Adesso, nella generale, Thomas ha un vantaggio di 1'09" su Damiano Caruso e Moscon, che ha lo stesso tempo del siciliano. Nibali è 20/o, a 3'44". Domani altra tappa alpina, la 6/a: da Frontenex a The Rosière Espace San Bernardo, lunga 110 km e con quattro Gran premi della montagna.