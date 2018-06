Play off, tutti in fila per i biglietti di Catania-Siena: già sold out la Curva Nord

CATANIA - Il Massimino si riempie ogni giorno di più. Il dato delle 20,30 era chiaro in questo senso: 14.071 tagliandi già staccati su una capienza di 20.800. E negli ultimi due giorni, i botteghini dello stadio rimarranno ancora aperti. Catania-Siena, match di ritorno dei play off per la B, in calendario domenica alle 20,30, è già un evento. Il flusso di tifosi per acquistare i tagliandi è continuo. Si tiene una media vendita di 4 mila biglietti al giorno. La curva Nord è piena e la vendita è in pratica finita nel pomeriggio.

La squadra continua ad allenarsi per prepararsi a quello che si spera sia un ribaltone dopo lo 0-1 subito in Toscana. Lucarelli deve prima sincerarsi delle condizioni fisiche di Curiale, alla prese con malanni fisici, e non avrà ancora Fornito che resta in infermeria. Gli altri sono tutti disponibili. Domattina alle 12 l’ad Pietro Lo Monaco terrà una conferenza stampa per presentare la partita.



Approfondimenti sul giornale in edicola