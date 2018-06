Pallanuoto: Recco in finale di Coppa Len

GENOVA, 8 GIU - La Pro Recco ha sconfitto 9-8 lo Jug Dubrovnik nella seconda semifinale della Coppa Len, manifestazione in corso alla piscina della Sciorba a Genova. Il sortilegio si è interrotto dopo due anni di sconfitte in semifinale proprio contro i croati. I padroni di casa hanno comandato per quasi tutta la gara con un solo passaggio a vuoto nel terzo tempo quando si sono trovati sotto 4-5, prima di riprendere in mano le redini del gioco. Questi i parziali 3-2, 1-1, 2-2, 3-3. Trascinati da Filipovic, autore di una tripletta, proveranno domani sera a conquistare la nona coppa dei campioni della propria storia. La squadra di Vujasinovic affronterà in finale i greci dell'Olympiacos Pireo.