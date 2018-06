Al FedEx St.Jude, Johnson in testa

ROMA, 09 GIU - Rimonta show di Dustin Johnson al FedEx St.Jude Classic di golf. A Memphis (Tennessee) l'americano ha guadagnato la vetta della classifica grazie a un secondo giro super chiuso in 63 (-7) su un totale di 130 (-10). Sul percorso del TPC Southwind (par 70) il n.2 mondiale, desideroso di riprendersi la vetta dell'Official world ranking, precede di una sola lunghezza i connazionali Ryan Blaum e Andrew Putnam, 2/i a -9. Mentre ai piedi del podio, in 4/a posizione, ci sono il taiwanese Pan Chen-tsung e Wesley Bryan (-8). Classifica cortissima nel torneo del PGA Tour che precede lo U.S. Open (14-17 giugno), secondo major stagionale. Con Brooks Koepka e Phil Mickelson, tra i favoriti al titolo, rispettivamente al 9/o (-5) e al 14/o posto (-4). A un mese dal sorpasso Johnson a Memphis sogna il colpo grosso. Una vittoria nel FedEx St.Jude Classic permetterebbe al 33enne di Columbia (Carolina del Sud) di riconquistare il trono mondiale ai danni di Justin Thomas.