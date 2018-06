Tennis, addio a Maria Esther Bueno

ROMA, 9 GIU - E' morta all'età di 78 anni Maria Esther Bueno, la regina del tennis mondiale negli anni Sessanta, tre volte vincitrice a Wimbledon, e con un palmares nel quale spiccano ben 19 titoli del Grande slam. L'ex campionessa, considerata fra le più grandi di sempre, era da tempo ricoverata in un ospedale di San Paolo a causa di un tumore che l'aveva colpita un anno fa. In carriera ha vinto per tre volte a Wimbledon (1959, 1960 e 1964) e nel 1965 e 1966 fu finalista. Per quattro volte Maria Esther Bueno ha trionfato anche agli Us Open, che allora si chiamavano 'campionato nazionale Usa' (nel 1959, 1963, 1964 e 1966) e fu finalista nel 1960. Mentre nel 1959, 1960, 1964 e 1966 è stata la regina del tennis mondiale, al primo posto nel ranking. Nel 1960 conquistò tutti e 4 i tornei del Grande Slam nel doppio. Fu una campionessa precoce, aveva infatti solo 19 anni quando vinse il suo primo titolo a Wimbledon. Altrettanto precoce, a soli 29 anni, il ritiro dall'attività agonistica per seri problemi di salute.