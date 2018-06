TRENTO, 9 GIU - La Dolomiti Energia ha battuto in casa l'Olimpia in Gara-3 della serie di finale scudetto per 72-65. È la prima vittoria della serie per l'Aquila Trento sull'EA7, che si era aggiudicata Gara-1 e Gara-2. Gara-4 si giocherà ancora a Trento lunedì 11, poi la serie si sposterà a Milano mercoledì 13 giugno.