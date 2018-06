Nuoto sincronizzato:oro Minisini-Flamini

ROMA, 10 GIU - Il duo misto tecnico e libero alle World Series di Los Angeles è azzurro. Giorgio Minisini e Manila Flamini, che hanno ripreso la loro performance vincitrice del campionato del mondo a Budapest "Un urlo di Lampedusa", si sono imposti col punteggio di 87,2572 nella tappa statunitense delle World series. Gli azzurri hanno preceduto il colombiano Jhair Galeano, 26 anni, e Ingrid Usuga, 23 anni, che hanno conquistato la medaglia d'argento in 76.4896 con un programma tecnico a tema robot. Gli azzurri si sono esibiti anche nel programma libero, che rappresenta la grande novità di questa stagione e che rivedremo agli europei di Glasgow, vincendo anche in questo caso la classifica dell'ottava tappa delle World Series e conquistando pubblico e giuria del Mirada Splash Aquatic Center. Prossimo appuntamento dal 15 al 17 giugno con la nona e penultima tappa del circuito che si concluderà il 1 luglio a Tashkent, in Uzbekistan.