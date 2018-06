Fiorentina: occhi su Pjaca e Meret

FIRENZE, 10 GIU - Nonostante la sconfitta per 2-0 subita dalla Primavera nella finale scudetto contro l'Inter, la Fiorentina è fiera dei suoi giovani. Fra l'altro anche in prima squadra si sono già messi in luce diversi elementi, su tutti Federico Chiesa, che è uno dei giocatori più appetiti sul mercato. La Fiorentina ha intenzione di resistere agli assalti dei maggiori club e punta ad affidarsi l'anno prossimo ancora al figlio d'arte oltreché a Simeone e ad un altro talentuoso esterno offensivo individuato in Marko Pjaca. Trattativa non facile considerando che la Juve ha pagato il croato due anni fa 23 milioni, ma il dg Corvino è al lavoro per cercare la formula migliore per sbloccare l'eventuale trattativa. Lo stesso dirigente viola sta lavorando anche sul portiere Alex Meret per sostituire Sportiello (che non verrà riscattato) e sul centrocampista Pulgar per colmare il vuoto lasciato da Badelj che ha deciso di non rinnovare: sono questi tre gli obiettivi individuati per rafforzare la squadra.