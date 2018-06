Amichevoli: Austria-Brasile 0-3

ROMA, 10 GIU - Altra partita, altra vittoria per il Brasile di Tite che ha travolto 3-0 l'Austria all' 'Ernst Happel Stadion' di Vienna. Ancora a segno Neymar, ormai completamente ripresosi dall'infortunio patito a fine febbraio e dalla lunga riabilitazione. L'attaccante del Psg, in campo dal 1', è andato a segno al 18' st, il secondo gol per gli ospiti dopo la rete iniziale di Gabriel Jesus al 36'. Ha chiuso i giochi al 24' st Coutinho. La Selecao, che esordirà al Mondiale esattamente fra una settimana contro la Svizzera, è stato schierato da Tite col consueto 4-3-3, con Alisson in porta, Danilo, Silva, Miranda e Marcelo in difesa, Paulinho, Casemiro e Coutinho a metà campo, con Willian e Jesus a sostegno di Neymar.