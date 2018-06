Nadal, paura nel 3/o set per crampo mano

ROMA, 10 GIU - La paura ad un passo dal trionfo. Rafa Nadal, subito dopo la vittoria al Roland Garros, ha confessato che un forte crampo ad una mano gli ha fatto temere di diverso ritirare durante la finale con Dominic Thiem. "Avevo una specie di crampo alla mano sinistra nel terzo set e la cosa mi ha spaventato - ha dichiarato lo spagnolo -. Mi ero messo delle bende a causa del sudore, forse ce n'era una troppo stretta. Un dito non si muoveva e non potevo più tenere la racchetta. Avevo paura di aver fatto tanta fatica per niente". La cosa, per fortuna sua, si è risolta con un breve intervento medico, consentendogli di liberare il dito prigioniero e quindi alzare per l'undicesima volta la Coppa dei Moschettieri. Nadal si è anche congratulato con il suo avversario: "Non ha vinto quest'anno, ma sicuramente qui avrà molte opportunità per conquistare il titolo".