Pioli, Chiesa? Mi piacerebbe ritrovarlo

FIRENZE, 10 GIU - ''Chiesa? Mi pare evidente che sia il giovane più forte in Italia, lo ha dimostrato anche in Nazionale. A me piacerebbe rivederlo, ritrovarlo e allenarlo ancora anche perché l'obiettivo della Fiorentina è migliorare la squadra. Però noi allenatori non facciamo il mercato''. Così Stefano Pioli ai microfoni di Sky Sport. ''Si sa che il mercato è imprevedibile ed è difficile prendere decisioni quando arrivano certe cifre - ha aggiunto il tecnico viola - Comunque con la società vogliamo provare a migliorare la squadra rispetto allo scorso campionato dando seguito all'anno zero in cui abbiamo posto buone basi. Bisogna cercare di competere con avversari più attrezzati mettendo in campo idee, passione e tanta serietà''.