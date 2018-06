Ad Hazard interessa il futuro di Conte

ROMA, 11 GIU - Eden Hazard, prima di decidere e svelare il proprio futuro a breve e medio termine, vuole sapere esattamente cosa farà Antonio Conte e soprattutto se ha intenzione di restare nel Chelsea. Ma non solo: secondo quanto pubblica il Mundo depertivo, raccogliendo rumors che arrivano dal ritiro della 'sua' Nazionale, l'asso del Belgio vuole capirne di più sugli investimenti che il club di Roman Abramovich intende fare per la prossima stagione. Conte ha vinto la Premier League nel primo anno al Chelsea, ma il suo futuro sembra lontano da Stamford Bridge, soprattutto dopo avere fallito l'ultima campagna di Champions League. Se Conte è in partenza, lo è anche Hazard, che interessa al Real Madrid, dove potrebbe andare a sostituire Cristiano Ronaldo.