Mondiali: Robbie Williams a apertura

ROMA, 11 GIU - L'ex Take That Robbie Williams, la soprano Aida Garifullina e l'ex 'Fenomeno' Ronaldo Nazario, saranno le principali attrazioni della cerimonia d'apertura dei Mondiali che si terrà giovedì nello stadio Luzhniki di Mosca, prima della partita Russia-Arabia Saudita. Williams, fanno sapere dalla Fifa, duetterà con Garifullina. "Sono così felice di tornare in Russia per una performance che definisco unica - racconta la popstar britannica -. Ho fatto molto nella mia carriera, ma 'aprire' la Coppa del mondo di calcio, esibendomi davanti a 80 mila tifosi, è sempre stato un sogno per me. Sarà una festa indimenticabile". La Fifa annuncia che la cerimonia d'apertura della Coppa del mondo sarà molto "musicale" e si svolgerà solo mezz'ora prima del fischio d'inizio del match d'apertura. "Non avrei mai immaginato di far parte di questa grande festa, di una Coppa del mondo ospitata dal mio Paese - le parole del soprano Aida Garifullina -. Il 15 luglio tornerò a cantare dopo un mese di spettacolo calcistico".