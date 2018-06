Wta Nottingham: Giorgi subito fuori

(ROMA, 11 GIU - Camila Giorgi è stata eliminata all'esordio nell'"Aegon Open Nottingham", torneo Wta International dotato di un montepremi di 250.000 dollari in corso sui campi in erba della città inglese Gran Bretagna, uno dei due appuntamenti che aprono la stagione del tennis sui prati (l'altro e s'-Hertogenbosch, in Olanda). La 26enne di Macerata, ha ceduto per 7-6(7-4) 6-2 alla slovena Dalila Jakupovic Prima favorita del seeding è l'australiana Ashleigh Barty, numero 17 del ranking mondiale, che precede la slovacca Magdalena Rybarikova, la giapponese Naomi Osaka e la britannica Johanna Konta.